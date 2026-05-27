I silos dell’ex cementificio, confiscato al clan di camorra che operava nell’hinterland napoletano, sono stati demoliti dopo 34 anni. Questi silos erano utilizzati dal clan per la produzione di cemento destinato a costruzioni abusive realizzate negli anni ’80. La demolizione segna la fine di un sito legato a un’attività criminale che ha contribuito a molte costruzioni irregolari nella zona.

Dopo 34 anni sono stati abbattuti i silos nei quali il clan di camorra Nuvoletta-Polverino produceva il cemento per edificare migliaia di costruzioni abusive, realizzate nell’hinterland napoletano negli anni ‘80. Un cementificio confiscato dallo Stato nel 1992 e poi, successivamente, acquisito al patrimonio del Comune di Quarto. «E’ stato abbattuto un altro simbolo di camorra e ora si volta definitivamente pagina – sottolinea con soddisfazione il sindaco di Quarto, Antonio Sabino – Grazie ai 5 milioni di euro dei fondi Pnrr, ormai siamo alle battute finali e tra pochi mesi, al posto del cementificio della camorra in via Marmolito, inaugureremo un moderno e funzionale centro polivalente con una sala teatrale, una sala concerti, un polmone verde e un’area dedicata al fitness e allo sport all’aperto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Quarto, abbattuti i silos dell’ex cementificio confiscato al clan di camorra Nuvoletta-Polverino

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