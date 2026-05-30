Quarto minacce al sindaco per i silos | denuncia ai Carabinieri
Un sindaco ha denunciato alle forze dell’ordine di aver ricevuto minacce tramite messaggi digitali legate ai silos. La denuncia è stata presentata ai Carabinieri. Le autorità stanno indagando per identificare chi si nasconde dietro le intimidazioni. Non sono state rivelate ulteriori dettagli sulle modalità delle minacce o sulle possibili motivazioni. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i membri dell’amministrazione comunale.
? Domande chiave Chi si nasconde dietro le minacce digitali contro il sindaco?. Come reagirà l'amministrazione dopo le intimidazioni sui canali social?. Perché la demolizione dei silos ha scatenato questa violenta reazione?. Quali nuovi bandi lancerà il Comune per recuperare i beni confiscati?.? In Breve Area ex cementificio controllata per 34 anni dal clan Nuvoletta-Polverino.. Progetto prevede teatro all'aperto e aree fitness nell'ex sito cementizio.. Entro fine giugno previsti due bandi per assegnare altri 5 beni confiscati.. Denuncia presentata ai Carabinieri di Quarto per identificare i profili social.. Minacce pesanti al sindaco di Quarto dopo la demolizione dei silos dell’ex cementificio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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