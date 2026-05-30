Quarto minacce al sindaco per i silos | denuncia ai Carabinieri

Notizia in breve

Un sindaco ha denunciato alle forze dell’ordine di aver ricevuto minacce tramite messaggi digitali legate ai silos. La denuncia è stata presentata ai Carabinieri. Le autorità stanno indagando per identificare chi si nasconde dietro le intimidazioni. Non sono state rivelate ulteriori dettagli sulle modalità delle minacce o sulle possibili motivazioni. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i membri dell’amministrazione comunale.