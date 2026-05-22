Beni confiscati il sindaco denuncia pubblicamente minacce
Un sindaco ha annunciato di aver ricevuto minacce durante il processo di assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui soggetti coinvolti. L’amministratore ha sottolineato di aver agito in conformità alle procedure e ha espresso preoccupazione per la propria incolumità. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni legate alla gestione dei beni confiscati e alle attività di contrasto alla criminalità.
Tempo di lettura: < 1 minuto – “Sono stato minacciato sull’assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”. Lo ha rivelato il sindaco di Taurano, in provincia di Avellino, Michele Bonfiglio, nel corso dell’incontro “Legalità e Futuro”, promosso dalla Pro Loco, al quale partecipava anche il Comandante provinciale di carabinieri di Avellino, il colonnello Angelo Zito. Bonfiglio ha riferito di essere stato avvicinato da una persona, interessata ai beni confiscati, che gli ha chiesto conto, con toni esplicitamente minacciosi, delle decisioni che sta assumendo. Le dichiarazioni del sindaco hanno subito messo in moto le indagini da parte dei carabinieri per identificare l’autore delle presunte minacce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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