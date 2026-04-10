Nella mattina di ieri, sulla strada che collega Montefollonico a Torrita di Siena, è stata trovata una scritta sull’asfalto con la frase “Grazi morirai”. La presenza di questa frase ha portato alla denuncia di un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La scritta è stata notata e segnalata alle forze dell’ordine, che stanno approfondendo i dettagli dell’accaduto.

’Grazi morirai’. Suscita indignazione la scritta, rivolta al sindaco di Torrita di Siena e apparsa nella prima mattina di ieri sulla strada che dalla frazione di Montefollonico porta alla cittadina. È stato lo stesso Giacomo Grazi, percorrendo intorno alle 7.40 un itinerario per lui abituale, da casa verso il Comune, a scorgerla, probabilmente tra i primi, vista l’ora. "Ho notato la scritta sull’asfalto – racconta Grazi –, non ho certo pensato a un messaggio di quel tenore; poi, appena letto il contenuto, mi sono fermato, ho fotografato il testo e avvisato le persone a me più vicine". "Non avevo mai ricevuto prima minacce dirette – prosegue il sindaco –, se non una, circa undici anni fa, legata alla creazione del ‘famoso’ senso unico di via Mazzini, ma è passato talmente tanto tempo che non credo che si possano mettere in correlazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minacce di morte al sindaco Grazi. La scritta sull’asfalto e la denuncia

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Minacce di morte al sindaco: “Grazi morirai”

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