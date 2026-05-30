Un giovane di 21 anni è morto durante un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2026 a Quarrata. L’auto su cui viaggiava si è ribaltata. Un amico che era con lui è rimasto gravemente ferito.

QUARRATA (PISTOIA) – Incidente mortale nella notte fra il 29 e il 30 maggio 2026. A perdere la vita un ragazzo di appena 21 anni, di Quarrata. L’incidente è accaduto poco dopo le 3 in via Europa, in località Campiglio. L’auto guidata dal giovane, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata. Il violento impatto non ha lasciato scampo al ventunenne, nonostante i tentatividi rianimazione da parte dei soccorritori per lui non c’è stato nulla da fare. Ferito in maniera grave l’amico di 24 anni, anche lui di Quarrata, che era bordo della vettura. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Pistoia e sottoposto a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Quarrata: muore 21enne ribaltandosi con l’auto di notte. Gravissimo l’amico

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