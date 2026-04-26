Domenica di incidenti lungo le strade della provincia di Arezzo, con un bilancio di una persona deceduta e un'altra ferita gravemente. Nel primo pomeriggio, un uomo di 39 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nel comune di Loro Ciuffenna, lungo la strada Setteponti Levante, dopo essersi ribaltato con l’auto. Un altro giovane di 25 anni è rimasto ferito in modo serio in un altro sinistro verificatosi nello stesso territorio.

LORO CIUFFENNA (AREZZO) – Domenica di sangue sulle strade dell’Aretino oggi, 26 aprile 2026. Un uomo di 39 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio a seguito di un incidente stradale avvenuto nel comune di Loro Ciuffenna lungo la Setteponti Levante. Gravemente ferito anche un 25enne: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso. L’allarme al 118 è scattato alle 14:16. Nell’incidente sarebbe coinvolta una sola auto: sarebbe uscita di strada per poi ribaltarsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica del Valdarno, i soccorritori di Loro Ciuffenna, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo: muore ribaltandosi con l’auto a Loro Ciuffenna. Ferito gravemente un 25enne

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