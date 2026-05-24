Vinci | muore 45enne ribaltandosi con l’auto

Notizia in breve

Un uomo di 45 anni è morto oggi pomeriggio a Vinci dopo essersi ribaltato con l’auto in via Pietramarina. L’incidente è avvenuto nel centro abitato e non ci sono altri veicoli coinvolti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta accertando le cause dell’incidente.