Vinci | muore 45enne ribaltandosi con l’auto
Un uomo di 45 anni è morto oggi pomeriggio a Vinci dopo essersi ribaltato con l’auto in via Pietramarina. L’incidente è avvenuto nel centro abitato e non ci sono altri veicoli coinvolti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta accertando le cause dell’incidente.
VINCI (FIRENZE) – Incidente mortale oggi pomeriggio, 24 maggio 2026, a Vinci. A perdere la vita un uomo di 45 anni che si è ribaltato con l’auto in via Pietramarina. Sul posto e’ intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto finita fuori dalla sede stradale. Per il conducente non c’è stato niente da fare, i sanitari ne hanno constatato il decesso. E’ stato necessario anche l’intervento dell’autogru inviata dal distaccamento di Fi-Ovest per il recupero del mezzo. La vittima era residente a Sant’Ansano, una località nella zona dov’è successo l’incidente. Come ha informato il sindaco Daniele Vanni, che ha seguito la vicenda recandosi sul posto, la strada è stata chiusa al traffico per garantire la sicurezza del personale impegnato nelle operazioni di rimozione dell’auto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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