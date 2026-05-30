Champions League la finale | oggi Psg-Arsenal – Diretta

Oggi si disputa la finale di Champions League tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal. La partita si gioca in diretta televisiva e streaming, ed è l’ultimo match della competizione europea di quest’anno.

(Adnkronos) – È il giorno della finale di Champions League. Oggi, sabato 30 maggio, il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto della massima competizione europea. Il Psg, campione d'Europa in carica dopo aver battuto l'Inter nel 2025, arriva al match dopo aver sconfitto il Bayern Monaco in semifinale,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Champions League Final Predictions: Can Arsenal Stop PSG! (Football Predictions for Today)

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