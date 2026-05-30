Quanto guadagna chi vince la Champions tra PSG e Arsenal il premio ricchissimo e il valore del trofeo
Il premio in denaro per la squadra vincitrice della Champions League si aggira intorno ai 150 milioni di euro. Oltre al montepremi, la vittoria comporta anche benefici economici derivanti dai diritti televisivi e dai ricavi da sponsorizzazioni. La finale mette in palio anche il trofeo, il cui valore commerciale non è stato specificato, ma che rappresenta un simbolo di prestigio nel calcio europeo. La cifra totale di premi e ricavi può variare a seconda delle fonti e delle stagioni.
Per il vincitore della Champions League in palio non c'è soltanto la coppa: il montepremi per il successo in finale si avvicina ai 150 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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