Quanto guadagna chi vince la Champions tra PSG e Arsenal il premio ricchissimo e il valore del trofeo

Notizia in breve

Il premio in denaro per la squadra vincitrice della Champions League si aggira intorno ai 150 milioni di euro. Oltre al montepremi, la vittoria comporta anche benefici economici derivanti dai diritti televisivi e dai ricavi da sponsorizzazioni. La finale mette in palio anche il trofeo, il cui valore commerciale non è stato specificato, ma che rappresenta un simbolo di prestigio nel calcio europeo. La cifra totale di premi e ricavi può variare a seconda delle fonti e delle stagioni.