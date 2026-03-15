Domenica 15 marzo si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles la 98ª edizione degli Academy Awards, il riconoscimento più importante nel cinema internazionale. Tra i premi assegnati, c’è anche quello per il miglior attore o attrice, con il valore della statuetta stimato in una cifra significativa. La cerimonia coinvolge attori, registi e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

Roma, 12 marzo 2026 – Domenica 15 marzo il Dolby Theatre di Los Angeles ospiterà la 98ª edizione degli Academy Awards, il premio più prestigioso dell’industria cinematografica mondiale. Attori, registi, sceneggiatori, tecnici: Hollywood si prepara alla notte più attesa dell’anno dagli amanti del cinema. E la domanda torna puntuale: quanto vale vincere la statuetta d’oro, oltre al prestigio e alla gloria? La storia della statuetta. Quanto vale un Oscar. Il caso di Quarto Potere. Quanto guadagna chi vince l’Oscar. L’effetto Oscar è il vero premio. I guadagni indiretti del post-Oscar. La storia della statuetta. Il nome ufficiale del premio è innanzitutto Academy Award of Merit, anche se nel mondo è conosciuto semplicemente come Oscar. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quanto vale il premio Oscar 2026 e cosa guadagna chi vince la statuetta: il caso di Halle Berry

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