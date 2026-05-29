Quanto guadagna chi vince la Champions League quest' anno

Il vincitore della Champions League 202526 riceverà circa 4,5 milioni di euro di premio in denaro. La cifra rappresenta una parte della distribuzione totale di premi che include anche i bonus per la qualificazione ai turni successivi e le entrate derivanti dai diritti televisivi. La finale si disputerà il 30 maggio, e le squadre partecipanti si contendono questa somma oltre a premi più consistenti per il percorso fino alla finale.

La finale della Champions League 202526 è in programma il 30 maggio e la febbre sale. L’ultimo atto della competizione calcistica per club più importante del mondo sarà quest’anno non solo un appuntamento imperdibile, ma anche un ponte virtuale che ci condurrà dritti al Campionato del Mondo in calendario tra Stati Uniti, Messico e Canada dall’11 giugno al 19 luglio. Alla Puskas Arena di Budapest sabato scenderanno in campo il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e l’ Arsenal di Mikel Arteta, quest’ultimo fresco vincitore della Premier League. La supersfida metterà il sigillo sulla trentaquattresima edizione della competizione da quando fu trasformata da Coppa dei Campioni a Champions League. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Quanto guadagna chi vince lo scudetto

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