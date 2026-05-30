Quanti soldi ha guadagnato Jonas Vingegaard vincendo il Giro d’Italia 2026? La somma tra maglia rosa e successi di tappa

Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026, indossando la maglia rosa. La sua vincita complessiva, considerando premio di maglia e successi di tappa, ammonta a circa 60.000 euro. La vittoria ha incluso premi per le tappe e il traguardo finale, con una somma totale che riflette le ricompense previste dal regolamento della corsa.

Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026. Il fuoriclasse danese ha indossato la maglia rosa al termine della quattordicesima tappa, ha vinto cinque frazioni (tutte con l’arrivo in salito: Blockhaus, Corno alle Scale, Carì, Pila, Piancavallo) e si è imposto con più di cinque minuti di vantaggio sull’austriaco Felix Gall. Il capitano del Team Visma Lease a Bike ha dominato in lungo e in largo, senza strafare più di tanto e non ricevendo la benché minima concorrenza. Un’apoteosi totale per il due volte vincitore della Grande Boucle, che ora amplia la propria bacheca e completa la sempre prestigiosa Tripla Corona, impresa in passato riuscita soltanto a sette uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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