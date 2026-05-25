Durante il Giro d’Italia 2026, il corridore ha dichiarato di divertirsi e di aver già indossato la maglia rosa in una tappa. La corsa si sta svolgendo senza particolari difficoltà, anche se alcuni prevedevano percorsi più impegnativi. La gara prosegue con diverse sfide, mentre i partecipanti affrontano le tappe previste. Nessun incidente o problema rilevante è stato segnalato fino a questo momento.

Roma, 25 maggio 2026 - Tutto come doveva andare e, per qualcuno, senza quei picchi che sarebbe stato lecito attendersi da un fuoriclasse del suo calibro nonostante le 3 vittorie a referto, tutte ottenute sulle salite principali scalate finora (Blockhaus, Corno alle Scale e Pila): alla vigilia dell'inizio della terza e ultima settimana, Jonas Vingegaard è il padrone del Giro d'Italia 2026 e lo è pienamente nel suo stile e, forse, anche in pieno controllo delle energie in vista del Tour de France 2026. Le dichiarazioni di Vingegaard Il giorno di riposo della Corsa Rosa è anche quello dell'incontro con la stampa, per il danese... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, Vingegaard: "Mi sto divertendo. Ora una tappa in maglia rosa"

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