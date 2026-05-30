Il ciclista Vingegaard ha vinto la tappa 20 del Giro d'Italia 2026, la penultima, e ha rafforzato la sua posizione in classifica generale. La gara si è svolta a Piancavallo il 30 maggio 2026. Con questa vittoria, il corridore ha ottenuto la sua quinta vittoria di tappa nel giro, rendendo più difficile il recupero per gli avversari. La classifica generale si avvicina alla conclusione con questa tappa.

Piancavallo, 30 maggio 2026 - La tappa 20 è la penultima del Giro d'Italia 2026, ma quella che sostanzialmente plasma la classifica generale definitiva. Per farlo si passa dalla doppia scalata a Piancavallo: la prima sancisce la matematica conquista della maglia azzurra da parte di Giulio Ciccone, nonostante la polemica di ieri con Einer Rubio, la seconda premia invece Jonas Vingegaard, al quinto acuto in questa Corsa Rosa di cui è stato padrone anche quando non deteneva quel simbolo del primato che invece domani esibirà nella sfilata finale di Roma prima di entrare nel ristretto gotha di coloro che hanno vinto tutti e tre i Grandi Giri. Alle spalle del danese c'è un'altra gara, quella dei 'comuni mortali', chiamati a raccogliere le briciole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, tappa 20: Vingegaard cala il pokerissimo e ipoteca la maglia rosa

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Giro d'Italia 2026 Stage 20 Preview: Final Mountain Test

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