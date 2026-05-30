Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026 e ha indossato la maglia rosa durante la corsa. La somma dei premi ottenuti include la vittoria di tappe e il premio finale per la classifica generale. La cifra totale guadagnata non è stata specificata, ma si tratta di premi ufficiali assegnati dalla corsa. La vittoria di Vingegaard ha portato a casa anche premi in denaro per ogni tappa e per la classifica generale.

Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026. Il fuoriclasse danese ha indossato la maglia rosa al termine della quattordicesima tappa, ha vinto cinque frazioni (tutte con l’arrivo in salito: Blockhaus, Corno alle Scale, Carì, Pila, Piancavallo) e si è imposto con più di cinque minuti di vantaggio sull’austriaco Felix Gall. Il capitano del Team Visma Lease a Bike ha dominato in lungo e in largo, senza strafare più di tanto e non ricevendo la benché minima concorrenza. Un’apoteosi totale per il due volte vincitore della Grande Boucle, che ora amplia la propria bacheca e completa la sempre prestigiosa Tripla Corona, impresa in passato riuscita soltanto a sette uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato Jonas Vingegaard al Giro d’Italia 2026? La somma tra maglia rosa e successi di tappa

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