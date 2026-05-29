Giulio Ciccone ha vinto la Cima Coppi al Giro d’Italia 2026, transitando per primo al Passo Giau, a 2.226 metri di altitudine. Con questa vittoria, si è affermato come miglior scalatore della corsa, superando il suo rivale Vingegaard. La vittoria sul Passo Giau rappresenta il punto più alto di questa edizione del Giro.

Giulio Ciccone ha conquistato la Cima Coppi del Giro d’Italia 2026, transitando per primo ai 2.226 metri sul livello del mare del Passo Giau, la vetta più elevata di questa edizione della Corsa Rosa. L’alfiere della Lidl-Trek si è inserito nella fuga da lontano che ha preso il largo, è scattato insieme a Giulio Pellizzari nella parte conclusiva di una salita di 9,9 km al 9,3% di pendenza media e poi negli ultimi metri ha operato un allungo per meritarsi un riconoscimento sempre altamente prestigioso. La diciannovesima frazione (151 km da Feltre ad Alleghe, Piani di Pezzè) si snoda nel cuore delle Dolomiti: il Passo Giau è il valico in provincia di Belluno tra la val Boite e la val Cordevole, celebre per mettere in comunicazione i comuni di Colle Santa Lucia e Selva di Cadore con Cortina d’Ampezzo (siamo dunque in Veneto). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Ciccone conquista la Cima Coppi al Giro d’Italia. Primo sul Passo Giau: è il miglior scalatore, superato Vingegaard

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