Al termine della diciannovesima tappa del Giro d’Italia, Giulio Ciccone guida la classifica degli scalatori con 273 punti, grazie ai punti ottenuti durante la fuga e la scalata alla Cima Coppi. La tappa si è disputata a Piancavallo, con punti in palio per la maglia azzurra di miglior scalatore. Vingegaard segue a distanza, ma i punti ancora disponibili potrebbero influenzare la corsa.

Giulio Ciccone svetta in testa alla classifica degli scalatori al termine della diciannovesima tappa del Giro d’Italia con 273 punti all’attivo, dopo il lauto bottino che si è meritato andando in fuga da lontano nella frazione che prevedeva anche la Cima Coppi. L’abruzzese è riuscito a superare il danese Jonas Vingegaard, che indossa la maglia rosa ed è prossimo ad alzare al cielo il Trofeo Senza Fine, e si è costruito un vantaggio decisamente importante, visto che il margine nei confronti del più immediato inseguitore è di ben 57 lunghezze. Il ciclista italiano indossa la maglia azzurra ed è ormai prossimo a conquistarla matematicamente per la seconda volta in carriera dopo esserci riuscito nel 2019, senza dimenticarsi della maglia a pois al Tour de France 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Ciccone può vincere la maglia azzurra di miglior scalatore? Il vantaggio su Vingegaard e i punti in palio a Piancavallo

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