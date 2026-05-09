Mattia Bellucci si è qualificato per il terzo turno nell’edizione 2026 dell’ATP Masters 1000 di Roma. Con le due vittorie ottenute, ha guadagnato punti nel ranking ATP, salendo al 68° posto con 777 punti. Questa avanzata rappresenta un balzo notevole rispetto alle posizioni precedenti. La sua partecipazione a Roma ha portato un aumento delle sue posizioni nella graduatoria virtuale del tennis professionistico.

Mattia Bellucci si è qualificato per il terzo turno nell’edizione 2026 dell’ATP Masters 1000 di Roma ed ha iniziato già a guadagnare punti e posizioni nel ranking ATP: con le prime due vittorie nella graduatoria virtuale è salito al 68° posto, con 777 punti. Bellucci, dunque, sfiora il proprio best ranking, dato che al massimo è stato numero 63 del mondo. Per eguagliarsi, il tennista italiano dovrà cercare un’altra vittoria al terzo turno, che lo porterebbe a quota 827 e proprio al 64° posto virtuale. Con la qualificazione ai quarti l’azzurro salirebbe a 927, alla 53ma piazza, mentre il passaggio in semifinale farebbe issare l’azzurro a quota 1127 punti, al 39° posto virtuale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quante posizioni guadagna Mattia Bellucci nel ranking ATP? Balzo notevole con i sedicesimi a Roma

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