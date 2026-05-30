Quando sorridi sorge il sole Happy birthday Marilyn!

Notizia in breve

Un'attrice cinematografica famosa per il suo sorriso compie 100 anni. Marilyn Monroe, nata il 1 giugno 1926, è ricordata come una delle interpreti più complete del cinema sonoro, capace di passare dalla commedia al dramma. La sua data di nascita è celebrata quest’anno in tutto il mondo, con molte iniziative dedicate alla sua figura. La ricorrenza segna un secolo dalla sua nascita, che ha lasciato un segno indelebile nel cinema e nella cultura pop.