Quando sorridi sorge il sole Happy birthday Marilyn!
Un'attrice cinematografica famosa per il suo sorriso compie 100 anni. Marilyn Monroe, nata il 1 giugno 1926, è ricordata come una delle interpreti più complete del cinema sonoro, capace di passare dalla commedia al dramma. La sua data di nascita è celebrata quest’anno in tutto il mondo, con molte iniziative dedicate alla sua figura. La ricorrenza segna un secolo dalla sua nascita, che ha lasciato un segno indelebile nel cinema e nella cultura pop.
Marilyn Monroe, all’anagrafe Norma Jeane Mortenson, secondo alcuni la più completa (dal dramma alla commedia) attrice cinematografica del sonoro, quest’anno compierebbe 100 anni (Los Angeles, 1 giugno 1926). Il 5 agosto 1962 veniva a mancare improvvisamente, misteriosamente, suicidandosi. Siccome Formiche ha già ricordato i suoi principali capolavori e accennato alla sua biografia (Formiche.net del 4 agosto 2022) qui proponiamo alcune osservazioni sul suo unico, inimitabile, modo di presentare il suo corpo al servizio della recitazione. A scuola di recitazione. Uno stile in parte innato; in parte costruito grazie a registi, autentici autori di cinema ( John Huston, Fritz Lang, Henry Hathaway, Howard Hawks, Billy Wilder, Otto Preminger; George Cukor, ecc. 🔗 Leggi su Formiche.net
Saint-Tropez (Sous le soleil) - La vie sans toi S11EP08
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