Un astronauta spiega come si viaggia nello spazio, descrivendo un viaggio con un piccolo bagaglio senza bisogno di passaporto. Racconta che il sole sorge ogni 90 minuti e che, dall’alto, la Terra ricorda due cose fondamentali. La vita in assenza di gravità comporta osservare 16 albe in un solo giorno, con le sfide di vivere in un ambiente così diverso da quello terrestre.

Professore, da dove iniziamo? «Direi da quando si va via di casa per andare a trascorrere la settimana di quarantena prima della partenza verso lo Spazio. Ovviamente ci si saluta in modo un po’ diverso da come si farebbe se si andasse a lavorare a qualche chilometro di distanza e si pensasse di rientrare per cena!». Quando si viaggia, la preoccupazione principale è di non dimenticare a casa soldi e documenti. «Beh, per gli astronauti questo pensiero non c’è. Nello Spazio non servono soldi e il passaporto va consegnato a un incaricato della Nasa ben prima del giorno del decollo, perché non si sa mai.». Si spieghi meglio. «La base di partenza è certa, quella di arrivo no.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come si viaggia nello spazio? Ce lo spiega l’astronauta Umberto Guidoni: «Parti con un piccolo beauty, senza passaporto e il sole sorge ogni 90 minuti. Ma, vista da lassù, la Terra ti ricorda due cose fondamentali»

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