Circo comicità e magia | Happy Birthday Luchettino a Loreto

Oggi alle ore 17 al Teatro Comunale Bastione Sangallo di Loreto si tiene lo spettacolo “Happy Birthday Luchettino”, che fa parte della rassegna ‘Loreto in Scena’ promossa dal Comune e dall’AMAT. Lo spettacolo vede in scena il circo comico e illusionistico Luchettino, che porta in teatro un’esibizione di magia e comicità rivolta a tutto il pubblico.

‘Loreto in Scena’, la rassegna promossa da Comune e Amat, oggi ( ore 17) al Teatro Comunale Bastione Sangallo propone il circo comico e illusionistico Luchettino in ‘ Happy Birthday Luchettino. L’anniversario più comico dell’anno’, di e con Luca Regina e Tino Fimiani, per la regia di Domenico Lannutti. È la vera storia dei due protagonisti, Regina e Fimiani, che si incontrano per caso all’inizio degli anni ’90 tra le mura austere e sognanti di una scuola di circo a Mosca. Due giovani artisti italiani, diversi come il giorno e la notte, ma uniti da una scintilla rara: la libertà dell’arte scenica, giocata con immaginazione, tecnica e poesia. Clown, attori, maghi e giocolieri, costruiscono tra risate, cadute ed esercizi un’intesa speciale, che si trasforma presto in una coppia comica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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