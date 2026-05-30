Quando Psg-Arsenal su TV8 Finale Champions League | orario programma streaming

La finale di Champions League 2025-2026 si gioca oggi alle 18 nella Puskás Aréna di Budapest. La partita vede opposte le squadre del PSG e dell’Arsenal. La diretta sarà trasmessa su TV8. È possibile seguire l’evento anche in streaming. La partita rappresenta l’ultimo atto della stagione calcistica europea.

Sarà la Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, il teatro dell’ultimo atto della Champions League 2025-2026 di calcio: oggi, sabato 30 maggio, alle ore 18.00, a contendersi il massimo trofeo continentale per squadre di club saranno i francesi del Paris Saint-Germain e gli inglesi dell’Arsenal. La sfida sarà visibile soltanto in abbonamento: il provvedimento dell’AGCOM, infatti, impone la trasmissione in chiaro di semifinali e finali di Champions League ed Europa League con squadre italiane. Non sussiste, dunque, in questo caso, l’obbligo di trasmettere in diretta in chiaro il match tra PSG ed Arsenal. Il match tra PSG ed Arsenal, valido per la finale della Champions League 2025-2026 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, ed in diretta streaming su Sky Go, NOW. 🔗 Leggi su Oasport.it

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PSG vs ARSENAL - Penalty Shootout - Final UEFA Champions League 2026 | Simulation PES

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A che ora Psg-Arsenal su TV8, Finale Champions League: programma differita in chiaroLa finale di Champions League tra Psg e Arsenal sarà trasmessa in differita in chiaro su TV8 alle 18.

Dove vedere in tv la finale di Champions League, PSG-Arsenal: orario insolito, programma, streamingLa finale di Champions League tra PSG e Arsenal si giocherà sabato 30 maggio alle 18.

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Che schifo !!! Appena visto che la finale di Champions League PSG-Arsenal è alle 18:00 e su TV8 in chiaro è prevista in differita alle 21:00 .Nemmeno più la finale trasmettono in diretta in chiaro , spero che tutte le #PayTV falliscano male #SkyMerda rovina del x.com

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Come vedere la finale di UEFA Champions League PSG-Arsenal in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costaL’appuntamento più atteso della stagione sportiva europea è arrivato: i parigini contro i Gunners per un posto nella storia. Come seguire la partita su NOW. msn.com

Finale Champions League 2026 PSG-Arsenal: quando e dove vederla, i precedenti, la favoritaQuando e dove vedere in tv PSG-Arsenal, precedenti e favorita della finale Champions League 2026; sarà doppietta per il Paris Saint-Germain? iconmagazine.it