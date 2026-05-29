A che ora Psg-Arsenal su TV8 Finale Champions League | programma differita in chiaro

La finale di Champions League tra Psg e Arsenal sarà trasmessa in differita in chiaro su TV8 alle 18.00 di sabato 30 maggio. La partita si svolgerà nella stessa giornata, ma l’evento sarà visibile in differita rispetto all’orario di svolgimento. La finale riguarda la stagione 2025-2026 e si terrà nello stesso giorno dell’annuncio. La partita sarà visibile in televisione solo in differita.

Domani, sabato 30 maggio, alle ore 18.00, si disputerà la finale della Champions League 2025-2026 di calcio, che vedrà affrontarsi alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, i francesi del Paris Saint-Germain e gli inglesi dell’Arsenal, nel match che sarà diretto dall’arbitro tedesco Daniel Siebert. Nella fase finale ad eliminazione diretta i transalpini del PSG hanno superato il Monaco ai play-off, il Chelsea agli ottavi, il Liverpool ai quarti ed il Bayern Monaco in semifinale, mentre gli inglesi dell’Arsenal hanno battuto il Bayer Leverkusen agli ottavi, lo Sporting Lisbona ai quarti e l’Atletico Madrid in semifinale. Il match tra PSG ed... 🔗 Leggi su Oasport.it

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