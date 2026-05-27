La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si giocherà sabato 30 maggio alle 18. L’orario è insolito rispetto ai soliti incontri serali. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La sfida si svolgerà in un orario pomeridiano, differente rispetto alle tradizionali finali notturne. La trasmissione sarà accessibile attraverso vari canali ufficiali e piattaforme online.

PSG e Arsenal si affronteranno nella Finale della Champions League 2026, che si disputerà sabato 30 maggio (ore 18.00) alla Puskas Arena di Budapest: sarà la capitale dell’Ungheria a ospitare l’atto conclusivo della massima competizione continentale. Come da tradizione sarà una partita secca in campo neutro a incoronare i Campioni d’Europa, ma attenzione alla particolarità dell’orario: il calcio d’inizio è stato anticipato, si giocherà nel tardo pomeriggio e non in serata per agevolare i tifosi in trasferta. Il PSG si presenterà all’appuntamento da Campione d’Europa e proverà a replicare il successo ottenuto dodici mesi fa battendo l’Inter nell’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la finale di Champions League, PSG-Arsenal: orario insolito, programma, streaming

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