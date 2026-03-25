Calendario Mondiali curling 2026 | programma orari tv streaming quando gioca l’Italia
Il calendario dei Mondiali di curling 2026 si svolgerà a Ogden, negli Stati Uniti. La competizione maschile vedrà la partecipazione dell’Italia, che si prepara a disputare le partite in programma. Sono stati annunciati i dettagli relativi a orari, trasmissioni televisive e streaming, mentre la squadra azzurra si appresta a scendere sul ghiaccio in questa fase del torneo.
L’Italia si presenterà con grandi motivazioni ai Mondiali 2026 di curling maschile, che andranno in scena a Ogden (USA). La nostra Nazionale, reduce dalla mancata qualificazione alle semifinali in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, cercherà di fare la differenza nella rassegna iridata in programma da venerdì 27 marzo a sabato 4 aprile. All’evento più importante della stagione agonistica parteciperanno tredici squadre, che si fronteggeranno in un round robin. L’Italia proverà a ritrovare lo smalto dei giorni migliori per cercare di accedere alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate si qualificheranno direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che determinerà le ultime semifinaliste. 🔗 Leggi su Oasport.it
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