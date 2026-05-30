Quando il calcio di base diventa un lusso | la nuova povertà educativa nello sport
Il calcio di base sta diventando un lusso, evidenziando una nuova forma di povertà educativa nello sport. Negli ultimi anni, molte famiglie non riescono più a coprire i costi di iscrizione, abbigliamento e trasferte per le attività giovanili. Le società sportive segnalano un calo di iscrizioni tra i bambini e adolescenti provenienti da famiglie con difficoltà economiche. La mancanza di risorse limita l’accesso ai corsi e alle strutture, cambiando il panorama dello sport popolare.
Per anni il calcio è stato raccontato come lo sport popolare per eccellenza. Bastavano un pallone, due zaini a fare da porta e un cortile qualsiasi. Era il linguaggio comune delle periferie, dei paesi, delle scuole, dei pomeriggi senza appuntamenti. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. E non riguarda solo il professionismo o i grandi business del pallone: riguarda soprattutto il calcio di base. Sempre più famiglie fanno fatica a sostenere i costi per permettere ai figli di giocare. Iscrizioni annuali, kit ufficiali, trasferte, visite mediche, tornei, assicurazioni, stage estivi. Quello che una volta era considerato uno sport accessibile sta lentamente assumendo i contorni di un’attività selettiva, quasi d’élite. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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