Paul Stewart e Vincenzo Fuoco al Time Out Sport Festival per parlare di abusi tutela dei minori e responsabilità educativa nello sport
Al Time Out Sport Festival, due esperti hanno discusso di abusi, tutela dei minori e responsabilità educativa nello sport. Hanno evidenziato come molte criticità siano rimaste nascoste nel tempo, coinvolgendo pressioni psicologiche, relazioni inadeguate e responsabilità spesso trascurate. La discussione si è concentrata sulla necessità di interventi più efficaci per proteggere i minori e garantire un ambiente sportivo più sicuro. Nessuna persona o ente è stato nominato nel corso del dibattito.
Bergamo. C’è una parte dello sport che per troppo tempo è rimasta in silenzio. Una zona d’ombra fatta di abusi, pressioni psicologiche, relazioni sbagliate e responsabilità educative spesso sottovalutate. Ed è proprio da qui che prende forma uno degli appuntamenti più importanti della terza edizione di Time Out sport festival: “Sport sicuro – proteggere chi gioca, educare chi accompagna”, in programma venerdì 29 maggio alle 14.30 nella Sala Galeotti dell’Università degli studi di Bergamo (sede di via dei Caniana). L’evento metterà al centro il tema della tutela dei minori nello sport attraverso testimonianze dirette, contributi scientifici e strumenti concreti rivolti a dirigenti, allenatori, educatori e famiglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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