Paul Stewart e Vincenzo Fuoco al Time Out Sport Festival per parlare di abusi tutela dei minori e responsabilità educativa nello sport

Notizia in breve

Al Time Out Sport Festival, due esperti hanno discusso di abusi, tutela dei minori e responsabilità educativa nello sport. Hanno evidenziato come molte criticità siano rimaste nascoste nel tempo, coinvolgendo pressioni psicologiche, relazioni inadeguate e responsabilità spesso trascurate. La discussione si è concentrata sulla necessità di interventi più efficaci per proteggere i minori e garantire un ambiente sportivo più sicuro. Nessuna persona o ente è stato nominato nel corso del dibattito.