I parlamentari sono stati condotti in ritiro in conventi e abbazie isolate, seguendo una tradizione che risale alla Democrazia Cristiana e che ora viene ripresa. Le sessioni si svolgono in ambienti silenziosi e riservati, lontano dalle aule parlamentari. Le decisioni di questa scelta sono state comunicate ufficialmente, senza dettagli sui contenuti trattati durante gli incontri.

Spesso in conventi o abbazie sperdute, secondo una vecchia tradizione democristiana ora recuperata da Salvini e Tajani: di solito non porta bene «Una sottile metafora degli ultimi trent’anni di potere democristiano, fascista e mafioso, con un’aggiunta finale di cosmopolitismo tecnocratico». Nel gennaio del 1975 Pier Paolo Pasolini sintetizzò così l’ultimo libro di Leonardo Sciascia, Todo modo. Il romanzo era stato pubblicato l’anno prima e in effetti voleva essere una sorta di processo ai dirigenti della Democrazia Cristiana, il partito moderato che aveva governato l’Italia ininterrottamente fin dalla fine della Seconda guerra mondiale.... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quando i leader politici portano i parlamentari in ritiro

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