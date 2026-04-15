Firme false per le comunali a Giugliano indagini chiuse per parlamentari e politici

La procura di Napoli Nord ha concluso le indagini su un caso di firme false relative alle elezioni comunali a Giugliano. Sono stati chiusi i fascicoli riguardanti parlamentari e altri politici coinvolti nell'inchiesta. L'indagine ha portato a un avviso di conclusione delle indagini e alla notifica di provvedimenti giudiziari nei confronti di alcune persone. La vicenda riguarda la falsificazione di firme per sostenere candidati alle elezioni comunali.

Tempo di lettura: 2 minuti La procura della Repubblica di Napoli Nord ha emesso un avviso di chiusura indagini per i parlamentari campani Gianluca Cantalamessa (senatore della Lega) e Annarita Patriarca (deputato di Forza Italia) e altri sei tra avvocati, consiglieri regionali e della città metropolitana di Napoli, tutti accusati di aver firmato atti relativi a candidature per le elezioni comunali di Giugliano in Campania (Napoli) del maggio 2025 contenenti firme ritenute false; elezioni poi vinte dall’attuale sindaco del centrosinistra Diego Nicola D’Alterio. In particolare oltre ai due parlamentari, sono coinvolti nell’indagine l’ex.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Firme false per le comunali a Giugliano, indagini chiuse per parlamentari e politici Notizie correlate Firme false per le elezioni a Giugliano, indagati anche due parlamentari tra cui un componente dell’AntimafiaCi sono anche un parlamentare della commissione antimafia, il senatore Gianluca Cantalamessa (Lega), e una parlamentare del napoletano, la deputata... Firme elettorali false alle ultime amministrative a Giugliano, Di Fenza non risponde al pmPasquale Di Fenza, ex consigliere regionale, ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti nell’ambito dell’indagine sulle presunte firme... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Firme per la sicurezza. Quando a Èlive, Andreoli disse: firme vere; Truffa da milioni di euro: ex bancario di Castelfranco condannato per investimenti fantasma e firme false; Scoperta la boutique delle firme false. Segnalazione partita da Bottega Veneta; Elezioni Comunali: 11 anni… viziati. Firme false per le elezioni a Giugliano, indagati anche due parlamentari tra cui un componente dell’AntimafiaIl senatore Cantalamessa (Lega) della commissione Antimafia e la deputata Patriarca (FI) tra gli otto indagati per firme false ... ilfattoquotidiano.it Investimenti fantasma e firme false: condannato ex bancario di Castelfranco. Prescritti i casi precedenti al 2018: svaniti nel nulla quasi 4 milioni di euro. facebook