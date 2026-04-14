Meloni | Parole Trump su Papa? Leader religiosi non devono fare ciò che dicono i leader politici – Il video

Durante un evento a Verona, una dirigente politica ha commentato le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti riguardo al Papa, definendole inaccettabili. Ha precisato che i leader religiosi non devono seguire le indicazioni dei politici e ha confermato che le sue affermazioni riflettono il suo pensiero. La discussione si è concentrata sulla distinzione tra ruoli religiosi e politici e sulla natura delle dichiarazioni pubbliche di figure di rilievo.

(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 "Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leono. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo. A livello internazionale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace per stabilizzare la situazione e riaprire stretto, fondamentale, per carburanti e fertilizzanti". Così Giorgia Meloni al Vinitaly a proposito delle frasi di Trump su papa Leone XIV.🔗 Leggi su Open.online Meloni: “Agire subito su stop patto stabilità. Papa? Leader religiosi non devono fare ciò che dicono politici”(Adnkronos) – La Ue deve "agire subito", noi "stiamo ponendo una serie di questioni in Europa" come l'idea "di prendere in considerazione una... Vance contro il Papa: “Il Vaticano dovrebbe occuparsi di morale”. Meloni: “I leader religiosi non devono fare cosa dicono i politici”Roma, 14 aprile 2026 – Non si placano gli echi dello scontro tra Washington e il Vaticano. Meloni: Parole Trump su Papa Leader religiosi non devono fare ciò che dicono i leader politici