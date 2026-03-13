Mercato Napoli | rivelazione sul futuro di Hojlund De Bruyne e Rrahmani Cosa succederà nei prossimi mesi

Il mercato del Napoli si prepara a definire il destino di alcuni giocatori chiave come Hojlund, De Bruyne e Rrahmani. Le trattative e le decisioni sui trasferimenti saranno prese nei prossimi mesi, mentre il club continua a pianificare le strategie per la prossima stagione. La società segue attentamente gli sviluppi e le eventuali mosse sul mercato.

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