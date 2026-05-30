Il Cremlino ha avviato un progetto segreto volto a contrastare gli effetti dell’invecchiamento. L’obiettivo è prolungare la vita dei cittadini attraverso interventi medici e tecnologie avanzate. Questa iniziativa si inserisce nel contesto della guerra in Ucraina, che assorbe molte risorse e attenzione. Le autorità russe hanno confermato l’esistenza di programmi di ricerca e sviluppo dedicati a rallentare il processo di invecchiamento e migliorare la salute a lungo termine.

Mentre la guerra in Ucraina continua a consumare uomini e risorse, il Cremlino guarda anche a un’altra sfida: quella contro l’invecchiamento. Secondo diverse ricostruzioni emerse negli ultimi mesi, il governo russo avrebbe avviato un ambizioso programma scientifico da 26 miliardi di dollari dedicato allo sviluppo di nuove tecnologie per allungare la vita umana e rallentare il deterioramento dell’organismo. Un progetto che molti osservatori hanno già ribattezzato il piano di “Putin eterno”. Ad alimentare il dibattito sono state anche alcune dichiarazioni attribuite allo stesso presidente russo durante un colloquio con il leader cinese Xi Jinping, nel quale avrebbe parlato delle prospettive offerte dalla sostituzione progressiva degli organi umani e dai progressi della medicina rigenerativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Putin vuole sfidare la morte: il piano segreto della Russia per vivere più a lungo

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