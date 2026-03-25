Gino Paoli e il segreto di vivere a lungo e in largo

Da ilfoglio.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le biografie di Gino Paoli, raccolte in poche righe, descrivono la sua vita e carriera. La figura del cantante emerge attraverso fatti e date precise, senza commenti o interpretazioni aggiuntive. La sua esistenza si distingue per la longevità e la continuità nel tempo, elementi che si riscontrano nelle poche righe dedicate alla sua storia.

Nell’epoca in cui i cantanti – gli artisti in generale – sembrano all’inseguimento non solo del bello ma anche del buono e del giusto, impressiona leggere le biografie di Gino Paoli compattate nelle poche righe a disposizione dei coccodrilli. Di articolo in articolo scorrono velocissimi i suoi anni, e sono novantuno, trascorsi bevendo, fumando, intrecciando sofisticati esperimenti sentimentali, provando a drogarsi, finendo a fare il parlamentare indipendente per il Pci negli anni della caduta del Muro di Berlino, perfino sparandosi e, insomma, tentando tutto, sperimentando molto, azzardando parecchio. Adesso che ogni giorno i cantanti – gli... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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