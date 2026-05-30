Putin contro l' Occidente ma i figli crescono con tutor dei Paesi Nato | inglese perfetto isolamento sanitario e vita blindata

I figli di Vladimir Putin sono cresciuti con tutor provenienti da paesi membri della Nato, parlano perfettamente inglese e seguono un percorso di isolamento sanitario e una vita protetta. Putin da anni critica l’Occidente, accusandolo di decadenza e invitando i cittadini russi a respingere i valori europei. La famiglia del leader russo ha mantenuto un profilo molto riservato, con un’attenzione particolare alla formazione internazionale dei figli.

Da anni Vladimir Putin denuncia la decadenza dell’Occidente e invita i russi a respingere i valori europei. Eppure, secondo un’inchiesta di Systema, i suoi figli sarebbero stati educati fin dall’infanzia da governanti e insegnanti provenienti proprio da quei Paesi che il Cremlino considera ostili. Documenti, contratti e corrispondenza interna raccontano un mondo parallelo fatto di tutor britannici, lezioni di inglese e tedesco, residenze blindate e stipendi da migliaia di euro al mese. I documenti Secondo l’unità investigativa di Radio Free EuropeRadio Liberty - che cita documenti interni, contratti e corrispondenza privata ottenuti da una... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Putin contro l'Occidente, ma i figli crescono con tutor dei Paesi Nato

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