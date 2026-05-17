Campionati Italiani Maschili U19 di pugilato rivivi le semifinali su Italia Boxe TV | oggi le finalissime a Roseto degli Abruzzi
I campionati italiani maschili U19 di pugilato sono arrivati alla fase conclusiva. Ieri al Villaggio D’Abruzzo si sono svolte le semifinali, mentre oggi si terranno le finali a Roseto degli Abruzzi, con inizio alle 14:30. Le gare di ieri hanno visto sfide di livello tra i giovani atleti, che si contendono il titolo nazionale. Le finali rappresentano l’ultimo appuntamento di questa edizione, trasmesse in diretta su Italia Boxe TV.
Ieri si sono disputate le semifinali al Villaggio D’Abruzzo: oggi il gran finale con sessione unica alle 14:30. Tutto l’evento in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV Si è completata ieri, sabato 16 maggio, la giornata delle semifinali dei Campionati Italiani Maschili Under 19 di Pugilato Olimpico 2026, in corso di svolgimento presso le strutture del Villaggio D’Abruzzo di Roseto degli Abruzzi. L’evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Pug. Rosetana, entra oggi nella sua fase più attesa: domenica 17 maggio alle 14:30 andranno in scena le finalissime, con i migliori giovani pugili italiani pronti a contendersi i titoli nazionali di categoria. 🔗 Leggi su Sportface.it
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI M/F TRIESTE 2025 | SEMIFINALS | RING A
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