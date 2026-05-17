Campionati Italiani Maschili U19 di pugilato rivivi le semifinali su Italia Boxe TV | oggi le finalissime a Roseto degli Abruzzi

I campionati italiani maschili U19 di pugilato sono arrivati alla fase conclusiva. Ieri al Villaggio D’Abruzzo si sono svolte le semifinali, mentre oggi si terranno le finali a Roseto degli Abruzzi, con inizio alle 14:30. Le gare di ieri hanno visto sfide di livello tra i giovani atleti, che si contendono il titolo nazionale. Le finali rappresentano l’ultimo appuntamento di questa edizione, trasmesse in diretta su Italia Boxe TV.

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