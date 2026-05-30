PSG di nuovo campione d’Europa | Arsenal battuto ai calci di rigore

Da calciomercato.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il PSG ha vinto la Champions League battendo l’Arsenal ai rigori in finale, conquistando il secondo titolo consecutivo. La partita si è conclusa con una serie di tiri dagli undici metri, dopo che i tempi regolamentari e i supplementari non avevano prodotto un vincitore. La squadra francese ha quindi ottenuto il trofeo europeo, confermando il successo della stagione precedente.

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Il PSG è di nuovo campione d’Europa. I francesi si aggiudicano la seconda Champions League consecutiva battendo l’Arsenal in finale ai calci di rigore.  Il PSG ha vinto la sua seconda Champions consecutiva (Ansa Foto) – calciomercato.it Arsenal in vantaggio dopo pochi minuti del primo tempo grazie alla rete di Havertz, ma nella ripresa è Dembelé, su calcio di rigore, a pareggiare i conti. Partita con gli uomini di Luis Enrique che tengono a lungo il possesso palla, avendo a lungo il pallino del gioco ma che non riescono a trovare la rete decisiva. Ai calci di rigore si decide la finale con Gabriel che commette l’errore decisivo tirando in curva dal dischetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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