Il PSG si prende di nuovo la Champions League ai calci di rigore batte un indomito Arsenal

Notizia in breve

Il PSG ha vinto la Champions League battendo l'Arsenal ai calci di rigore. La partita si è conclusa con una serie di rigori dopo il pareggio nei tempi regolamentari. Il punteggio finale è stato deciso dagli tiri dagli 11 metri, con il club francese che ha avuto la meglio. Questa vittoria rappresenta la seconda consecutiva per il team nella competizione. La sfida si è svolta davanti a un pubblico numeroso e ha visto entrambe le squadre impegnate fino all'ultimo minuto.