Il PSG si prende di nuovo la Champions League ai calci di rigore batte un indomito Arsenal

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il PSG ha vinto la Champions League battendo l'Arsenal ai calci di rigore. La partita si è conclusa con una serie di rigori dopo il pareggio nei tempi regolamentari. Il punteggio finale è stato deciso dagli tiri dagli 11 metri, con il club francese che ha avuto la meglio. Questa vittoria rappresenta la seconda consecutiva per il team nella competizione. La sfida si è svolta davanti a un pubblico numeroso e ha visto entrambe le squadre impegnate fino all'ultimo minuto.

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Dopo i calci di rigore il PSG prevale sull'Arsenal e vince per la seconda volta consecutiva la Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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