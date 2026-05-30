Il PSG si prende di nuovo la Champions League ai calci di rigore batte un indomito Arsenal
Il PSG ha vinto la Champions League battendo l'Arsenal ai calci di rigore. La partita si è conclusa con una serie di rigori dopo il pareggio nei tempi regolamentari. Il punteggio finale è stato deciso dagli tiri dagli 11 metri, con il club francese che ha avuto la meglio. Questa vittoria rappresenta la seconda consecutiva per il team nella competizione. La sfida si è svolta davanti a un pubblico numeroso e ha visto entrambe le squadre impegnate fino all'ultimo minuto.
Dopo i calci di rigore il PSG prevale sull'Arsenal e vince per la seconda volta consecutiva la Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it
PSG vs Liverpool (2-0) Extended HIGHLIGHTS | UEFA Champions League Quarter-Finals
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: PSG Arsenal 1-1: i francesi vincono ai calci di rigore! Decisivo l’errore di Gabriel
Champions League, la finale tra Paris Saint-Germain e Arsenal si deciderà ai supplementari: al gol di Havertz risponde il rigore di DembéléLa finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal si deciderà ai supplementari.
Temi più discussi: Champions League, Psg-Arsenal, dove vedere la finale in tv e streaming; PSG e Arsenal si sfidano in finale a caccia dell’impresa; PSG-Arsenal, le probabili: ok Hakimi e Nuno Mendes, Calafiori out; Champions League, a Budapest si gioca la finale in un orario inedito: il Psg di Kvara per il bis, l’Arsenal per la sua prima volta (e per un record storico).
IL PSG VINCE DI NUOVO LA CHAMPIONS LEAGUE La squadra di Luis Enrique fa ancora la storia e si prende la seconda UCL consecutiva dopo quella vinta nel 2024/25 In finale ai rigori contro l'Arsenal sono decisivi gli errori di Eze e Gabriel Magalhãe x.com
IL PSG VINCE DI NUOVO LA CHAMPIONS LEAGUE La squadra di Luis Enrique fa ancora la storia e si prende la seconda UCL consecutiva dopo quella vinta nel 2024/25 In finale ai rigori contro l'Arsenal sono decisivi gli errori di Eze e Gabriel Magalhãe facebook
[Stone] Ci sono ancora molte cose da decidere, ma sembra che @ManUtd finirà nel Pot 2 o 3 nel sorteggio di Champions League. Non significa molto con il nuovo formato, ma garantisce due partite contro i più grandi club non inglesi; quindi Bayern, PSG, Rea reddit
PSG-Arsenal 1-1 LIVE, risultato in diretta della finale di Champions League: ora si decide tutto ai calci di rigoreQuesta sera alle 18:00 il PSG di Luis Enrique e l'Arsenal di Mikel Arteta si affrontano per la finale di Champions League: la cronaca minuto per minuto ... fanpage.it
Champions League, in corso finale Psg-Arsenal: supplementari 1-1, decidono i rigori. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, Psg-Arsenal: alle 18 la finale a Budapest. Le probabili formazioni ... tg24.sky.it