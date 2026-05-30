Il Paris Saint-Germain ha vinto la sua seconda Champions League, ripetendo il successo della stagione precedente. La finale si è conclusa con gol, supplementari e rigori, interrompendo le tradizioni di vittoria senza espulsioni o sorprese. La squadra ha alzato la coppa al cielo, confermandosi campione per due edizioni consecutive. La vittoria segue quella ottenuta nella stagione precedente, rendendo il club il primo dopo il Real Madrid a bissare il titolo in due anni consecutivi.

Il Psg fa il Real Madrid e vince la sua seconda Champions League della sua storia. La formazione di Luis Enrique bissa il successo della scorsa stagione e alza la coppa nel cielo di Budapest. Psg come il Real Madrid Era dai tempi del Real Madrid di Zidane che una squadra non era capace di vincere (almeno) due Champions League consecutive. La formazione parigina, sconfitto l'Arsenal ai rigori, ha scritto una nuova pagina della sua storia andando a trionfare per due stagioni consecutive interrompendo un digiuno che in Champions durava da otto anni quando Zidane fu capace di vincere tre Champions consecutive sulla panchina del Real Madrid (2016-2017-2018). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Psg campione per due edizioni consecutive (come il Real nel 2018). Gol, supplementari e rigori: le tradizioni interrotte

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Arsenal vs PSG Champions League Final 2026 – The Match That Will Change History!

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Psg-Arsenal, francesi campioni per due edizioni consecutive (come il Real 2018). Finaliste in gol, supplementari e rigori: i record interrottiIl Psg ha vinto la sua seconda Champions League, bissando il successo della scorsa stagione.

Psg-Arsenal, finaliste in gol (non succedeva dal 2018), supplementari (prima volta dal 2016) e rigore assegnato. I primatiIn occasione della finale tra Psg e Arsenal, sono stati segnati gol, si sono disputati supplementari e assegnati rigori per la prima volta dal 2016.

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Nel PSG campione d'Europa c'è anche un italiano: la storia di Renato Marin, ex portiere della Roma PrimaveraRenato Marin è italo-brasiliano, ha 19 anni e fa il terzo portiere del PSG dove è arrivato la scorsa estate dalla Roma Primavera. Per lui in questa stagione due presenze in Ligue 1. msn.com

Perché l'Arsenal DOVEVA Battere il PSG (Ma Non L'ha Fatto) [informativo] reddit