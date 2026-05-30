In occasione della finale tra Psg e Arsenal, sono stati segnati gol, si sono disputati supplementari e assegnati rigori per la prima volta dal 2016. La partita ha visto il ritorno di queste fasi, che non si verificavano in una finale dal 2018, quando si giocò tra Real Madrid e Liverpool. Da allora, sono passate sette edizioni senza che si ripetessero queste caratteristiche.

L'ultima volta era il 26 maggio 2018, Real Madrid-Liverpool. Da quella finale a oggi, Psg-Arsenal, sono passate sette edizioni e l'incantesimo si è interrotto. Stiamo parlando dell'incapacità di entrambe le finaliste di segnare un gol nell'ultimo atto di Champions League. Incapacità (o fatalità) interrotta da Havertz e Dembelé che, segnando un gol per parte, hanno interrotto la striscia negativa e costretto il match ai tempi supplementari. Le ultime edizioni della finale di Champions 202425 31 maggio 2025. Paris-Inter 5-0 202324 1 giugno 2024. B. Dortmund-Real Madrid 0-2 202223 10 giugno 2023. Man City-Inter 1-0 202122 28 maggio 2022. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Psg-Arsenal, finaliste in gol (non succedeva dal 2018), supplementari (prima volta dal 2016) e rigore assegnato. I primati

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