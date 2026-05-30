Il Psg ha vinto la sua seconda Champions League, bissando il successo della scorsa stagione. La finale contro l'Arsenal si è conclusa con i francesi che hanno segnato in gol, anche ai supplementari e sui rigori, interrompendo vari record. La squadra ha così conquistato il titolo per due edizioni consecutive, come aveva fatto il Real Madrid nel 2018. La vittoria si è concretizzata nel match giocato in campo neutro, con la coppa sollevata al cielo.

Il Psg fa il Real Madrid e vince la sua seconda Champions League della sua storia. La formazione di Luis Enrique bissa il successo della scorsa stagione e alza la coppa nel cielo di Budapest. Psg come il Real Madrid Era dai tempi del Real Madrid di Zidane che una squadra non era capace di vincere (almeno) due Champions League consecutive. La formazione parigina, sconfitto l'Arsenal ai rigori, ha scritto una nuova pagina della sua storia andando a trionfare per due stagioni consecutive interrompendo un digiuno che in Champions durava da otto anni quando Zidane fu capace di vincere tre Champions consecutive sulla panchina del Real Madrid (2016-2017-2018). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Psg-Arsenal, francesi campioni per due edizioni consecutive (come il Real 2018). Finaliste in gol, supplementari e rigori: i record interrotti

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Psg-Arsenal, finaliste in gol (non succedeva dal 2018), supplementari (prima volta dal 2016) e rigore assegnato. I primatiIn occasione della finale tra Psg e Arsenal, sono stati segnati gol, si sono disputati supplementari e assegnati rigori per la prima volta dal 2016.

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