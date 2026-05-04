VIDEO | Inter è campione d' Italia anche a piazza Cairoli esplode la festa dei tifosi
Dopo la vittoria contro il Parma, che ha conseguito il 21° scudetto, i tifosi dell’Inter sono usciti in strada per festeggiare. La serata si è svolta anche a piazza Cairoli, dove si sono radunati numerosi sostenitori, e la gioia si è manifestata attraverso cori e festeggiamenti. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i tifosi presenti, che hanno condiviso il momento di festa nelle piazze della città.
Dopo la vittoria dell’Inter, che conquista il suo 21° Scudetto al termine della partita contro il Parma, anche Messina ha vissuto una serata di festa.In Piazza Cairoli, punto di ritrovo tradizionale per i tifosi, si sono radunate numerose persone per celebrare il traguardo raggiunto dalla squadra.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Inter campione d’Italia, da San Siro al Duomo la notte di festa dei tifosi
Leggi anche: Inter, esplode la festa in centro. Piazza Duomo è nerazzurra tra fumogeni, cori e sfottò: "I campioni d’Italia siamo noi"
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Serie A, l’Inter è campione d’Italia. Parma battuto 2-0, Scudetto ai nerazzurri. VIDEO; Lo scudetto dell’Inter che non doveva vincere: dalla crisi all’inchiesta fino al dominio | Il film del trionfo; L'Inter è campione d'Italia: la festa scudetto dei neroazzurri - la diretta; TG5: L'Inter è Campione d'Italia Video.
Inter Campione d'Italia: ecco i video della festa in Piazza Duomo a MilanoInter Campione d'Italia 2025/26: i nerazzurri vincono il Tricolore per la 21^ volta nella propria storia. L'ufficialità è arrivata. tuttomercatoweb.com
Inter campione d’Italia, festa scudetto anche a Lodi. Guarda il videoUn anticipo di caroselli era già partito domenica pomeriggio, dopo la sconfitta del Milan per 2-0 sul campo del fatal Sassuolo. Alla sera però la matematica ha dato il suo verdetto ufficiale e così l’ ... ilcittadino.it
Oggi il risveglio è dolcissimo... #Inter #InterDipendenza #Amala #Scudetto #Campioni - facebook.com facebook
Le parole del Presidente e CEO dell'Inter Giuseppe Marotta dopo la vittoria sul Parma, che ha consegnato lo Scudetto numero 21 della storia interista x.com