VIDEO | Inter è campione d' Italia anche a piazza Cairoli esplode la festa dei tifosi

Dopo la vittoria contro il Parma, che ha conseguito il 21° scudetto, i tifosi dell’Inter sono usciti in strada per festeggiare. La serata si è svolta anche a piazza Cairoli, dove si sono radunati numerosi sostenitori, e la gioia si è manifestata attraverso cori e festeggiamenti. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i tifosi presenti, che hanno condiviso il momento di festa nelle piazze della città.