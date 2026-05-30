Il Paris Saint-Germain ha conquistato il titolo di campione d’Europa dopo aver vinto la finale ai rigori contro l’Arsenal. Nel corso della partita, Havertz ha aperto le marcature con un rimpallo fortuito, portando il punteggio sullo 0-1. Al 62’, Dembélé e Kvaratskhelia hanno combinato bene, con quest’ultimo che ha conquistato un rigore. Il calciatore georgiano ha realizzato il tiro dagli undici metri, portando il punteggio sull’1-1 e portando la partita ai rigori.

Kai Havertz, segna lo 0-1 dopo un rimpallo fortuito tra Trossard e Marquinhos. Al 62' cambia la partita, Dembélé e Kvaratskhelia trovano l'uno due vincente, e il georgiano si procura il rigore, il pallone d'oro in carica non sbaglia 1-1. Finiscono i tempi regolamentari e nei supplementari la partita non si sblocca: il Psg vince la Champions League, ai rigori Gabriel spara alto il penalty decisivo. Il Psg vince la Champions League per il secondo anno consecutivo Il Psg vince laChampions League, Luis Enrique entra nella storia e insieme a Zidane diventa l’unico allenatore capace di vincere due edizioni di fila. L’Arsenal di Arteta fresco dellavittoria della Premier League, non riesce a fare double, i parigini sono inarrestabili e anche quest’anno sono i campioni d’Europa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Psg é campione d’Europa, l’Arsenal cade ai rigori

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