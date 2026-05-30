PSG Arsenal LIVE 1-1 si decide tutto ai rigori!
La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si è conclusa con un punteggio di 1-1, e la partita si è decisa ai rigori. L'incontro si è svolto alle 18 alla Puskas Arena di Budapest. La sfida tra le due squadre è terminata senza un vincitore nei tempi regolamentari e supplementari, portando alla lotteria dei rigori per determinare la squadra campione.
Appuntamento alle 18 alla Puskas Arena di Budapest per PSG Arsenal, la finale di Champions League 202526: seguila live con noi. Alle ore 18:00 va in scena PSG Arsenal, la finalissima di Champions League che si giocherà a Budapest. Una finale che promette spettacolo con due squadre che faranno di tutto per vincere il trofeo. L’ultima italiana a riuscirci è stata l’Inter di Mourinho nel 2010. Calcionews24 segue il LIVE qui: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo CRONACA. PSG – Gol di Lucas Beraldo ARSENAL – Gol di Gabriel Martinelli PSG – Gol di Achraf Hakimi ARSENAL – Gol di Declan Rice... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
PSG-Arsenal : Faut-il CRAINDRE les Gunners
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