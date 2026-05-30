PSG Arsenal LIVE 1-1 si decide tutto ai rigori!

Da calcionews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si è conclusa con un punteggio di 1-1, e la partita si è decisa ai rigori. L'incontro si è svolto alle 18 alla Puskas Arena di Budapest. La sfida tra le due squadre è terminata senza un vincitore nei tempi regolamentari e supplementari, portando alla lotteria dei rigori per determinare la squadra campione.

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Appuntamento alle 18 alla Puskas Arena di Budapest per PSG Arsenal, la finale di Champions League 202526: seguila live con noi. Alle ore 18:00 va in scena  PSG Arsenal, la finalissima di Champions League  che si giocherà a Budapest. Una finale che promette spettacolo con due squadre che faranno di tutto per vincere il trofeo. L’ultima italiana a riuscirci è stata l’Inter di Mourinho nel 2010.  Calcionews24   segue il LIVE qui: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo CRONACA. PSG – Gol di Lucas Beraldo  ARSENAL – Gol di Gabriel Martinelli  PSG – Gol di Achraf Hakimi  ARSENAL – Gol di Declan Rice... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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PSG-Arsenal : Faut-il CRAINDRE les Gunners

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