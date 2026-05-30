PSG Arsenal LIVE 1-1 si decide tutto ai rigori!

Notizia in breve

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si è conclusa con un punteggio di 1-1, e la partita si è decisa ai rigori. L'incontro si è svolto alle 18 alla Puskas Arena di Budapest. La sfida tra le due squadre è terminata senza un vincitore nei tempi regolamentari e supplementari, portando alla lotteria dei rigori per determinare la squadra campione.