Psg-Arsenal perché è cambiato l' orario della finale di Champions League

Da ilmessaggero.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale di Champions League tra Psg e Arsenal non si giocherà più alle 21, come previsto inizialmente. La data rimane invariata, ma l’orario è stato spostato a causa di una decisione dell’organizzazione. La partita si terrà nello stesso giorno, ma in un orario diverso rispetto alle precedenti comunicazioni ufficiali. La modifica è stata annunciata poche settimane prima dell’evento. Nessuna spiegazione dettagliata è stata fornita riguardo alla scelta dell’orario.

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Non sarà alle 21 la finale di Champions League tra Psg-Arsenal. Una novità per l'ultimo atto della più ambita tra le coppe europee. La sfida della Puskas Arena di Budapest, oltre a mettere in palio il trofeo più ambito della stagione (a livello di club) potrebbe segnare la storia dei due club dato che un eventuale successo garantirebbe, a entrambe, primati mai raggiunti: da un lato il Psg bisserebbe il successo della scorsa stagione, dall'altro l'Arsenal troverebbe la prima Champions della sua storia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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