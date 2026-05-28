La finale di Champions League 2025-2026 si svolgerà il 30 maggio alle 18 alla Puskás Aréna di Budapest tra PSG e Arsenal. La partita non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, ma sarà disponibile solo in differita. La trasmissione in chiaro è prevista in un orario successivo, senza dettagli specifici. La finale si giocherà in Ungheria e sarà visibile tramite canali a pagamento o piattaforme online autorizzate.

La finale della Champions League 2025-2026 di calcio vedrà fronteggiarsi alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, i francesi del Paris Saint-Germain e gli inglesi dell’Arsenal nel match previsto sabato 30 maggio alle ore 18.00, che sarà diretto dal tedesco Daniel Siebert. La sfida sarà visibile soltanto in abbonamento: il provvedimento dell’AGCOM, infatti, prevede la trasmissione di semifinali e finali di Champions League ed Europa League con squadre italiane. Non sussiste, dunque, in questo caso, l’imposizione di trasmettere in diretta in chiaro il match tra PSG ed Arsenal. Il match tra PSG ed Arsenal, valido per la finale della... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché la Finale di Champions League PSG-Arsenal non si vedrà in tv: orario e differita in chiaro

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Dove vedere in tv la finale di Champions League, PSG-Arsenal: orario insolito, programma, streamingLa finale di Champions League tra PSG e Arsenal si giocherà sabato 30 maggio alle 18.

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