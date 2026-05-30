PSG-Arsenal dove vedere la finale di Champions League | orario tv e probabili formazioni

Oggi, 30 maggio 2026, si gioca la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal alla Puskás Aréna di Budapest. La partita, che chiude la stagione europea per club, si svolgerà in serata. Le formazioni probabili sono state annunciate e l’evento sarà trasmesso in diretta televisiva. La finale rappresenta l’ultimo atto della competizione europea, con le due squadre pronte a contendersi il titolo.

Budapest, 30 maggio 2026 – Tutto pronto per la finale di Champions League. Oggi, sabato 30 maggio 2026, Paris Saint-Germain e Arsenal si sfidano alla Puskás Aréna di Budapest nell’ultimo atto della massima competizione europea per club. Il calcio d’inizio è fissato alle 18.00. Il PSG arriva alla finale da campione d’Europa in carica e punta a confermarsi sul tetto del continente. La squadra di Luis Enrique cerca il secondo successo consecutivo in Champions League, dopo il trionfo della scorsa stagione. L’Arsenal di Mikel Arteta, invece, va a caccia della prima Champions della sua storia. I Gunners tornano a giocarsi la finale vent’anni dopo quella persa nel 2006 contro il Barcellona e arrivano all’appuntamento forti di una stagione di altissimo livello. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PSG ou Arsenal Prédiction Finale Champions League 2026 : la voyance prédit le vainqueur

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Champions League 2026, oggi la finale Psg-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro

Psg-Arsenal: orario finale Champions, probabili formazioni e dove vederla in tvOggi si disputa la finale di Champions League tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal.

Temi più discussi: Champions League, Psg-Arsenal, dove vedere la finale in tv e streaming; PSG-Arsenal, sabato la finale di Champions League: perché si gioca alle 18 e non alle 21? Dove vedere la partita in tv e streaming; Finale Champions League 2026 PSG-Arsenal: quando e dove vederla, i precedenti, la favorita; Psg-Arsenal: orario finale Champions, probabili formazioni e dove vederla in tv.

PSG-Arsenal, sabato la finale di Champions League: perché si gioca alle 18 e non alle 21? Dove vedere la partita in tv e streaming x.com

Come fa l'Arsenal a battere il PSG? Anteprima della finale di UEFA Champions League | Il Breakdown reddit

Psg-Arsenal, dove vedere in streaming e in chiaro la finale di Champions, formazioni e perché l’orario è insolitoPSG-Arsenal, guida completa alla finale di Champions League 2026 tra diretta TV, streaming e trasmissione in chiaro. Scopri le probabili formazioni e perché la UEFA ha scelto il nuovo orario delle 18 ... sport.virgilio.it

Psg-Arsenal: orario, dove vedere la finale di Champions e la guida completaSe parliamo delle finali, sono sempre difficili. L'anno scorso è stata un'eccezione. Abbiamo avuto una superiorità sull'Inter che non era così reale ma il calcio è così Per questa finale non so se ... sport.sky.it