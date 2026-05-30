Psg-Arsenal | orario finale Champions probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi si disputa la finale di Champions League tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal. La partita si svolge alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Le formazioni probabili prevedono linee offensive e difensive di entrambe le squadre, con i giocatori chiave pronti a scendere in campo. La sfida rappresenta l’ultimo atto della competizione europea di quest’anno.

(Adnkronos) – È il giorno della finale di Champions League. Oggi, sabato 30 maggio, il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto della massima competizione europea. Il Psg, campione d'Europa in carica dopo aver battuto l'Inter nel 2025, arriva al match dopo aver sconfitto il Bayern Monaco in semifinale,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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PSG vs ARSENAL - Penalty Shootout - Final UEFA Champions League 2026 | Simulation PES

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