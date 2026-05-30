Oggi PSG-Arsenal in finale di Champions dove vederla in chiaro in TV e streaming | orario e formazioni

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si disputa oggi alle 18. La partita sarà trasmessa esclusivamente su Sky, senza possibilità di visione in chiaro. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio. Non sono previste altre modalità di trasmissione o streaming gratuito.

Stasera PSG e Arsenal si sfidano nella finale di Champions League, si parte alle ore 18. Non c'è diretta in chiaro, la partita sarà solo su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PSG vs ARSENAL en Finale de Ligue des Champions : Les Marseillais réagissent !

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