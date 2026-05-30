PSG-Arsenal 1-1 | Dembelè risponde ad Havertz si va ai supplementari

Al termine dei 90 minuti regolamentari, il punteggio tra PSG e Arsenal è di 1-1. Dembelè ha pareggiato dopo il gol iniziale di Havertz. La partita si è quindi protratta ai supplementari, senza ulteriori reti segnate. La finale di Champions League si decide così con i tempi supplementari, lasciando aperto il risultato.

20:02: 1-1 AI REGOLAMENTARI! 90 minuti non sono bastati per decretare un vincitore in questa finale di Champions League. PSG e Arsenal vanno ai supplementari. 19.35: IL PSG LA PAREGGIA! Il Paris Saint-Germain rientra in partita nel momento più delicato. Dopo il vantaggio iniziale dell’Arsenal firmato da Kai Havertz, i francesi conquistano un calcio di rigore e affidano il pallone a Ousmane Dembélé. L’attaccante del PSG non sbaglia. Dal dischetto Dembélé batte il portiere e riporta la finale in equilibrio. 18.10 ARSENAL IN VANTAGGIO! L’Arsenal mette subito la finale sui binari migliori. A Budapest, contro il Paris Saint-Germain, la squadra di Mikel Arteta passa in vantaggio dopo pochi minuti grazie a Kai Havertz, freddo nel trasformare in gol l’occasione che cambia l’inizio della partita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Le PSG arrive en feu… Arsenal peut-il résister

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