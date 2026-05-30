PSG Arsenal LIVE 1-1 | pareggio di Dembelè!
Nella finale di Champions League 202526, PSG e Arsenal si sono trovate di fronte alla Puskas Arena di Budapest, terminando con un punteggio di 1-1. Il gol del pareggio è stato segnato da Dembelè. La partita si è svolta alle 18 e ha visto entrambe le squadre ottenere un punto. La finale prosegue con questo risultato, senza ulteriori reti.
Appuntamento alle 18 alla Puskas Arena di Budapest per PSG Arsenal, la finale di Champions League 202526: seguila live con noi. Alle ore 18:00 va in scena PSG Arsenal, la finalissima di Champions League che si giocherà a Budapest. Una finale che promette spettacolo con due squadre che faranno di tutto per vincere il trofeo. L’ultima italiana a riuscirci è stata l’Inter di Mourinho nel 2010. Calcionews24 segue il LIVE qui: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo CRONACA. 65? PAREGGIO PSG! – Splendido rigore di Ousmane Dembele proprio all’angolino basso di sinistra. Davvero imparabile per David Raya! INIZIA LA RIPRESA! 45? FINE PRIMO TEMPO – Squadre negli spogliatoi per l’intervallo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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