PSG Arsenal LIVE 1-1 | pareggio di Dembelè!

Notizia in breve

Nella finale di Champions League 202526, PSG e Arsenal si sono trovate di fronte alla Puskas Arena di Budapest, terminando con un punteggio di 1-1. Il gol del pareggio è stato segnato da Dembelè. La partita si è svolta alle 18 e ha visto entrambe le squadre ottenere un punto. La finale prosegue con questo risultato, senza ulteriori reti.